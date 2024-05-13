ABD'li senatörden İsrail'e tepki çeken tavsiye: Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti.  Graham İsrai'in  Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var dedi.

ABD'li senatörden İsrail'e tepki çeken tavsiye: Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin

'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında 'in 'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

"İkinci Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

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