ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen salı günü Türkiye'ye yaptırım isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile kazan - kazan" ilişkisi istediklerini söyledi.
Senatör Graham, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Graham, Ttürkiye'nin S-400'leri aktive etmesinin ilişkilerimize vereceği zarardan kaçınmanın bir yolunu bulmalıyız" diyerek "Türkiye ile ilişkilerimizde kazan-kazan olsun istiyoruz, kaybe- kaybet değil" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi Senatör, Türkiye ile güçlü ilişkilere sahip olmak istediğini de belirtti.
ABD'li senatörden S-400 açıklaması: S-400'ün aktif edilmesinin vereceği zararı önlemeliyiz
NTV HaberDünya
ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile kazan - kazan" ilişkisi istediklerini belirterek, "S-400'ün aktif edilmesinin vereceği zararı önlemeliyiz" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen salı günü Türkiye'ye yaptırım isteyen Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile kazan - kazan" ilişkisi istediklerini söyledi.