ABD 'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Senato Dış İlişkiler Komitesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Arkadaşım." ifadesiyle Putin ile fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi.



Shaheen, "Vladimir Putin , ABD'nin arkadaşı olmaktan çok uzak. ABD Başkanı'nın aksini iddia etmesi, hem şok edici hem de hiç Amerikan bir davranış değil." ifadesini kullandı.



PUTİN'İ GÖRÜNCE, "KİM O? O BENİM ARKADAŞIM" DEMİŞTİ



ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Shenzhen kentindeki 33. APEC Zirvesi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme için salona girdiği sırada Putin'i işaret eden Trump, esprili bir dille "Kim o? O benim arkadaşım" demişti.



"PUTİN İLE HARİKA BİR İLİŞKİM VAR VE BU İYİ BİR ŞEY"



Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğü Asya turunun ardından yaptığı açıklamada, "Putin ile harika bir ilişkim var ve bu iyi bir şey, Şi ile de çok iyi bir ilişkim var ve bu da iyi bir şey. Ülkemiz şu anda güvendeyse sebebi budur." değerlendirmesini yapmıştı.