ABD'li siyasetçi, rakibine uyuşturucu komplosu kurdu

ABD 'nin Missouri eyaleti son günlerde bir uyuşturucu skandalıyla çalkalanıyor.

37 yaşındaki Thomas Christopher Ross, ağustos ayında Temsilciler Meclisi'nin 161'inci Bölgesi için düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ön seçimini rakibi Louise Secker'ın sadece 33 oy önünde tamamlayarak kazandı. Bunun ardından federal savcılar, Ross hakkında tek suçlamadan oluşan bir iddianame hazırladı.

UYUŞTURUCUYU YERLEŞTİRİP ANONİM İHBAR YAPACAKTI

Missouri Batı Bölgesi ABD Savcılığı'nın açıklamasına göre Ross, kampanya yöneticisiyle birlikte haftalar boyunca rakibi Secker'ı suçlu göstermek için bir plan yaptı. Buna göre, içinde bir poşet kokain ve reçeteli uyarıcı ilaçlar bulunan siyah naylon bir eldiven gizlice Secker'ın otomobiline veya çantasına konulacaktı.

FBI'ın hazırladığı yedi sayfalık tutanakta ayrıntıları yer alan plana göre kampanya yöneticisi daha sonra "anonim bir ihbar" yaparak Secker'ın üzerinde uyuşturucu bulunduğunu polise bildirecekti.

Uygulanmayan planın, Thomas Christopher Ross'un Haziran 2026'da Güney Carolina'da tatilde olduğu sırada hayata geçirilmesi planlanıyordu.

"AŞIRI DERECEDE REZİL OLMASINI İSTİYORUM"

Tutanakta, Ross ile kampanya yöneticisinin mesajlaşırken şifreli ifadeler kullandığı da belirtildi. Ross'un bir mesajında, rakibinin "aşırı derecede rezil olmasını" istediği ifade edildi.

Tutanağa göre soruşturma, kampanya yöneticisinin Missouri'nin Joplin kentinde polise başvurmasıyla başladı. Dosya daha sonra FBI'a devredildi. Kampanya çalışanı uyuşturucuların bulunduğu çantayı ve Ross'la mesajlaşmalarını savcılara teslim etti.

Missouri Cumhuriyetçi Parti Başkanı Peter Kinder, hakkında dava açılacak olan Thomas Christopher Ross'a, Temsilciler Meclisi adaylığından derhal istifa etmesi çağrısı yaptı.

Ross, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.