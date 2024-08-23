ABD'li Sullivan Çin yolcusu: "Ortak adımlar atmaya kararlıyız"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmek üzere Çin'i ziyaret edecek.



Amerikan Axios'un haberine göre Sullivan ve Yi'nin bu yıl içinde ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile geçtiğimiz kasım ayında Kaliforniya'da gerçekleştirdikleri zirvenin devamı niteliğinde bir toplantı için zemin hazırlamaları bekleniyor.



Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihleri arasındaki ziyareti, ABD'nin hem Demokrat başkan adayı Kamala Harris hem de rakibi Donald Trump'ın özellikle gümrük vergileri konusunda Çin'e karşı sert tutumlar benimsediği bir başkanlık kampanyasının ortasında gerçekleşecek.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada Biden yönetiminin Çin'le olan angajmanının herhangi bir yumuşamaya işaret etmediğini ve “bunun son derece rekabetçi bir ilişki” olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.



Biden döneminde ABD'nin Çin'e teknoloji transferine getirilen kapsamlı kısıtlamalara atıfta bulunan yetkili, “Yatırımlar yapmaya, ittifaklarımızı güçlendirmeye ve teknoloji ve ulusal güvenlik konularında atmamız gereken ortak adımları atmaya kararlıyız” dedi.



“Ancak bu rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye ve çatışmaya dönüşmesini önlemeye kararlıyız” diye ekledi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'da artan askeri, diplomatik ve ekonomik baskısına ilişkin endişelerini de dile getireceklerini söyledi.



ABD'li kaynak, “Bu faaliyetler istikrarı bozuyor, tırmanma riski taşıyor ve Pekin'i Taipei ile anlamlı bir diyaloğa girmeye teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.



Yetkili, Sullivan'ın Çin ile ABD'nin müttefiki Filipinler arasında tansiyonun yükseldiği Güney Çin Denizi'ni de ele alacaklarını sözlerine ekledi.