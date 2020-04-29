ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ'ye 'soruşturma' çağrısı

ABD'li Temsilciler Meclisi Vekili Michael McCaul, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını konusundaki yanlışlarından dolayı Çin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.



Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçi vekillerin başkanlığını yapan McCaul, diğer vekillere yönelik çağrısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ÇİFT TARAFLI SORUŞTURMA TALEBİ



Corona virüs sebebiyle kapalı olan komitenin ilk fırsatta bir araya gelerek Çin yönetimi ve DSÖ'ye inceleme başlatması gerektiğini vurgulayan McCaul, "Komite başkanından (Eliot Engel) Covid-19'un çıkışı ve yayılımı konusunda çift taraflı bir soruşturma yürütmesi talebinde bulunuyorum" ifadesini kullandı.

"HATALARDAN DERS ALMAZSAK TEKRAR YAŞAMAYA MAHKUM OLURUZ"



McCaul, Dış İlişkiler Komitesi'nin yerine getirmekle yükümlü olduğu ciddi sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Dış İlişkiler Komitesi'nin, özellikle salgının ilk günlerinde Çin Komünist Partisi'nin ve DSÖ Genel Direktörü Tedros'un (Adhanom Ghebreyesus) eylemlerini araştırması gerekir. Çoğu vekilin Cumhuriyetçi meslektaşlarıma katılarak bu soruşturmayı adil ve tarafsız bir şekilde yürüteceğini umut ediyorum. Tarihteki hatalardan ders almazsak, onları tekrar yaşamaya mahkum oluruz.”



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