ABD’li vekillerden Rümeysa Öztürk ve Mahmud Halil’e ziyaret

ABD’de Demokrat Partili Kongre üyeleri, Filistin’e destek veren eylem ve faaliyetlerinin ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınan ve Louisiana’da bir göçmen gözaltı merkezinde tutulan Rümeysa Öztürk ve Mahmud Halil’i ziyaret etti.



Columbia Üniversitesi’ndeki eylemlerin öncülerinden olan Filistinli aktivist ve öğrenci Mahmud Halil ile Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk’ü ziyaret eden isimlerin Louisiana Temilciler Meclisi üyeleri Cleo Fields ve Troy Carter, Mississippi Temsilciler Meclisi üyesi Bennie Thompson, Massachusetts Senatörü Edward J Markey ve Massachusetts Temsilciler Meclisi üyesi Ayana Pressley olduğu belirtildi.



“HAKLARINI SINIRLAMAK İÇİN BAŞKA EYALETE GÖNDERİLDİLER



Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Carter, ziyaretlerinin amacının Öztürk ve Halil’in “ifade özgürlüğüne destek olarak güçlü bir şekilde yanlarında durduklarını bilmelerini” sağlamak olduğunu söyledi. Cater, iki ismin tutulduğu merkezin “temiz” göründüğünü ancak aynı merkezde tutulan bazı kişilerin odaların soğuk olduğundan şikayet ettiklerini anlattı.



Senatör Markey de konuşmasında iki öğrenciye de hiçbir suçlama yönetilmediğini söyledi. Markey, Beyaz Saray’ı “Rümeysa Öztürk ve Mahmud Halil’in anayasal haklarını sınırlamak için Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan bir eyalete göndermekle” suçladı.



“RÜMEYSA ÖZTÜRK GÖZALTINDA ASTIM ATAĞI GEÇİRDİ”



Markey, açıklamasında ayrıca Öztürk’ün gözaltında olduğu süre boyunca birden fazla kez astım atağı geçirdiğini hatırlatarak Öztürk’ün ve orada tutulan diğer kişilerin “ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri tıbbi yardımı almadıklarına” vurgu yaptı.



Markey, Başkan Donald Trump yönetimine işaret ederek “Trump yönetimi ülke çapında insanları öylece alabilme ve böyle yerlere koyabilme hakkının olduğunu düşünüyor. Bu, ulusal bir utanç” ifadelerini kullandı.



Pressley de basına yaptığı açıklamada Rümeysa Öztürk’e işaret ederek “O kaçırıldı” dedi. Öztürk’ün iftara giderken gözaltına alındığını hatırlatan Pressley, “Açtı ve ona yemek verilmedi. Polisler tarafından tartaklandı” diye konuştu.



Gözaltındaki Rümeysa Öztürk ve Mahmud Halil’i Louisiana'da ziyaret eden vekiller, iki ismin serbest bırakılmasını talep etti.



ÖZTÜRK VE HALİL MART AYINDA GÖZALTINA ALINDI



Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.



Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.



ABD'de yüksek lisans eğitimi aldığı Columbia Üniversitesi’ndeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.



Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunması ve eşinin ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.



Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.