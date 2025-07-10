ABD'li vekillerden Kanada’ya mektup: “Yangınlarınız yüzünden halk yazın tadını çıkaramıyor”

ABD’li altı Kongre üyesi, Kanada Büyükelçiliği’ne bir mektup yazarak komşu ülkedeki yangınlar hakkında şikayette bulundu. Kongre üyeleri, yangınlardan yükselen dumanların güneye doğru ilerlediğini belirterek tüm bunların Amerikalıların yazın keyfini çıkarmasını zorlaştırdığını savundu.



Kongre üyeleri, Kanada Büyükelçisi Kirsten Hillman’e hitaben kaleme aldıkları mektubu seçim bölgelerindeki kişilerin adına yazdıklarını belirtti. Mektuba imza atan isimler arasında Kongre’de Wisconsin’i temsil eden vekiller Tom Tiffany ve Glenn Grothman ile Minnesota’yı temsil eden Michelle Fischbach, Brad Finstad, Pete Stauber ve Tom Emmer yer aldı.



Bu sene Kanada’da başlayan yangınlarda şu ana kadar iki kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi tahliye edilmek durumunda kaldı.



“DUMAN, TÜM BUNLARI ZORLAŞTIRIYOR”



Kanada Büyükelçisi’ne hitaben yazılan mektupta, komşu ülkenin hükümetine “güneye doğru ilerleyen orman yangını ve dumanı nasıl azaltmayı planladıkları” soruldu.



"Seçmenlerimizin orman yangını dumanının yarattığı tehlikeli hava kalitesi nedeniyle dışarı çıkıp güvenli bir şekilde nefes alma imkânları kısıtlandı” ifadelerini kullanan Kongre üyeleri, “Bölgemizde yaz ayları, açık havada zaman geçirmek, aileyle birlikte olmanın keyfini çıkarmak ve yeni anılar biriktirmek için yılın en iyi zamanıdır; ancak, bu orman yangını dumanı tüm bunları yapmayı zorlaştırıyor" dedi.



BÜYÜKELÇİLİK SÖZCÜSÜ: ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ



Washington’daki Kanada Büyükelçiliği Sözcüsü Tarryn Elliott, konuya ilişkin BBC’ye yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin orman yangınları karşısında “önleme, müdahale ve azaltma çalışmalarını çok ciddiye aldığını” söyledi.



“Mektubun Büyükelçilik tarafından alındığını ve ilgili Kanada makamları ile paylaşıldığını teyit edebilirim” diyen Büyükelçilik Sözcüsü, “Zaman içinde yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.



MAYIS VE HAZİRAN AYLARI KRİTİK



Kuzey Amerika ülkesi ve ABD’nin güneyindeki komşusu Kanada, her yıl yaz aylarında orman yangınları ile karşı karşıya kalıyor. Ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen en kötü orman yangını 2023 yılında yaşanmış, sekiz kişi hayatını kaybetmiş, İngiltere’den daha büyük bir alan kül olmuştu.



Kanada Kurumlararası Orman Yangın Merkezi’nin verilerine göre, bu yıl şu ana kadar ülkede 2 bin 672 yangın kayıtlara geçti. Mayıs ve haziran ayları ise Kanada’nın batısı için orman yangınları açısından özellikle zorlayıcı bir dönem oluyor. Saskatchewan ve Manitoba’da 30 bin kişinin tahliye edildiği yangınların ardından yetkililer bölgede acil durum ilan etmiş vaziyette.



ABD’li vekiller ise Kanada’ya yazdıkları mektupta, “aktif orman yönetimi eksikliği” ve kundaklama eylemlerini suçlandı, "hem orman yangınlarını önleme hem orman yangınlarıyla mücadele konusunda eldeki tüm teknolojiyle doğru adımlar atılırsa bu endişe verici gidişatın tersine çevrilebileceği" ifade edildi.

