ABD’li yargıç Eylem Tok’un oyunlarına gelmedi: Amerikan vatandaşlığına sığındı, ret aldı

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi.



Cihantimur ve Eylem Tok ABD'nin Boston kentinde 14 Haziran'da gözaltına alınmış, Türkiye, 18 Haziran'da çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan ikilinin iadesini talep etmişti.



Boston'daki karar duruşmasında Federal Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin talebi doğrultusunda karar verdi.



Avukatlar Cihantimur hakkında sadece yakalama kararı bulunduğunu, resmi bir suçlama yöneltilmediği için iadesinin yapılamayacağını savunuyordu. Ayrıca ABD ve Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının oğlunun kaçmasına yardım eden anne Tok'un eylemlerini kapsamadığını iddia ediyorlardı.

SAĞLIK PERSONELİNİ SUÇLADI

Hakim Cabell, karar belgeside Timur Cihantimur’un, iadenin reddedilmesi için şikayette bulunduğunu ancak ABD yargısının bu şikayeti reddettiğini bildirdi.



Cabell’e göre Chantimur, iadenin iptali için iki temel argüman öne sürdü. Cihantimur ilk olarak, Aci’nin ölümünün kendi davranışlarından kaynaklanmadığını, acil müdahale ekipleri ve sağlık personelinin Aci’ye zamanında tıbbi bakım sağlamamasından kaynaklandığını savundu.

HAKİM MAZERETLERİNİ İNANDIRICI BULMADI

Cihantimur mahkemede önce, kaza yerine gelen sağlık ekiplerini suçladı. ABD'li hakim, bu iddiaya yanıt verirken, yaralının daha etkin müdahale için sağlık ekiplerinin taktir ettiği bir sağlık birimine götürülmüş olabileceğine işaret etti.

ABD'li yargıç, Cihantimur'a, bu yöndeki iddialarını Türk yargısıyla ele almasını işaret ederken, "Ayrıca, ilk müdahale ekiplerinin eylemlerinin O.M.A.'nın ölümüne neden olup olmadığı, Türk mahkemesinin çözmesi gereken olgusal ve hukuki bir mesele olacaktır." dedi.

Cihantimur, iadesine itiraz ederken, Aci’ye çarpan aracı kendisinin kullandığını kabul etse bile, davranışının ölümün “yakın nedeni” olmadığını savundu.

Anlaşmanın çerçevesinin, iade talebinin bir iddianameye veya resmi bir suçlamaya dayanacağını öngördüğünü savunan Cihantimur, bunun önemli olduğunu, çünkü sadece sorgulanmak üzere arandığını ve resmi olarak bir suçla itham edilmediğini veya suçlanmadığını öne sürdü.



Ancak Cabell, Türkiye Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi uyarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşma hükümlerine göre karar verdi.

"YANILIYOR, DOĞUM YERİNİ BİLDİRDİK"

İkinci olarak, iki ülke arasındaki iade anlaşmasının, kendisinin iadesini öngörmediğini ve dolayısıyla buna izin vermediğini iddia etti.

Cihantimur, Türkiye tarafından sunulan belgelerde kendisinin ABD vatandaşı olduğunun belirtilmediğini iddia etti.



ABD yargısı, Cihantimur’un bu noktada yanıldığını, iade dosyasının ilk sayfasında, iade dosyasındaki bir hükümet kaydında olduğu gibi, Cihantimur’un doğum yerinin ABD’nin Exeter bölgesi olarak belirtildiğini kaydetti.