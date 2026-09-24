ABD'li yargıç, Trump'ın üç medya kuruluşuna getirdiği yasağı kaldırdı
24.09.2026 08:33
Yargıcın kararı, ABD Başkanı Trump için, medya ile yaşadığı en büyük çekişmelerden birinde yenilgi anlamına geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, CNN, MS NOW ve Politico’ya uyguladığı Beyaz Saray ambargosunun kaldırılmasına hükmedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik Beyaz Saray ambargosunun derhal yürürlüğe girdiğini belirterek üç medya kuruluşunu ‘sürekli sahte haber yayımlamakla’ suçlamıştı . Trump, başka medya kuruluşlarının da benzer yasaklarla karşılaşabileceği mesajını vermişti.
3 büyük medya kuruluşu bunun üzerine Trump yönetimine ortak dava açmış ve dava dilekçesinde Beyaz Saray'a giriş yasağının "Anayasal ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğu" ifade edilmişti .
YARGIÇ: BU YASAK ANAYASAYA AYKIRI
ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, Trump'ın söz konusu medya kuruluşlarına yönelik Beyaz Saray'a giriş yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, ambargonun kaldırılması yönünde karar aldı.
Bu karar, ABD Başkanı Trump için, medya ile yaşadığı bu en büyük çekişmelerden birinde yenilmek anlamına geliyor.