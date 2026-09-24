ABD'li yargıç, Trump'ın üç medya kuruluşuna getirdiği yasağı kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump , geçtiğimiz cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS NOW ve Politico'ya yönelik Beyaz Saray ambargosunun derhal yürürlüğe girdiğini belirterek üç medya kuruluşunu ‘sürekli sahte haber yayımlamakla’ suçlamıştı . Trump, başka medya kuruluşlarının da benzer yasaklarla karşılaşabileceği mesajını vermişti.

3 büyük medya kuruluşu bunun üzerine Trump yönetimine ortak dava açmış ve dava dilekçesinde Beyaz Saray'a giriş yasağının "Anayasal ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğu" ifade edilmişti .



YARGIÇ: BU YASAK ANAYASAYA AYKIRI

ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, Trump'ın söz konusu medya kuruluşlarına yönelik Beyaz Saray'a giriş yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, ambargonun kaldırılması yönünde karar aldı.

Bu karar, ABD Başkanı Trump için, medya ile yaşadığı bu en büyük çekişmelerden birinde yenilmek anlamına geliyor.