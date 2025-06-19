ABD’li yetkililer, İran’a olası saldırıya hazırlanıyor: “Tüm seçenekler masada”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı İsrail’le birlikte savaşa girmeye yeşil ışık yaktığı ancak nihai onayı henüz vermediği iddiaları basına yansırken, ABD’li yetkililerin de İran’a olası bir saldırıya hazırlandığı ileri sürüldü.



Bloomberg haber sitesinin haberine göre, konuya aşina kişiler, üst düzey ABD’li yetkililerin gelecek günlerde İran’a saldırı olasılığı için hazırlık yaptığını anlattı. Bloomberg’e göre, bu, Washington yönetiminin Tahran ile doğrudan bir çatışmaya girmek için altyapı çalışması yaptığının da bir işareti.



“HAFTA SONU SALDIRI OLABİLİR”



Kimliklerinin paylaşılmasını istemeyen kaynaklar durumun halen evrildiğini ve değişebileceğini belirtti. Bloomberg’e konuşan kişilerden bazıları, haftasonu saldırı düzenlemek için olası planlara işaret etti. Kaynaklardan biri, bir grup federal kurumdaki üst düzey liderlerin halihazırda saldırıya hazırlanmaya başladığını belirtti.



Trump, ABD’nin savaşa girip girmeyeceği konusunda karışık mesajlar vermeye devam ederken, Bloomberg’in atıfta bulunduğu, ismi verilmeyen bir Beyaz Saray yetkilisi “tüm seçeneklerin masada olmaya devam ettiğini” aktardı.



LINDSEY GRAHAM FAKTÖRÜ



Trump’ın İran’a ve olası bir saldırıya ilişkin söylemleri günler içinde değişiklik gösterirken, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Trump’a “askeri eylemi” değerlendirme çağrısı yapan isimlerin başında geliyor. Görüşmelere aşina kişiler, Trump’ın Graham ile birden fazla kez görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



Graham, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’a ve yapılan nükleer müzakerelere işaret ederek, “Onlara diplomasi için bir şans vermiştik. Bence yanlış bir hesap yaptılar. İnsanlığa yönelik bu tehdide ne kadar kısa süre içinde son verirsek o kadar iyi” diye konuşmuştu.



Öte yandan, Trump, son seçim kampanyası da dahil olmak üzere pek çok kez ABD’nin başka ülkelerdeki savaşlardan uzak durması gerektiğini dile getirmişti.