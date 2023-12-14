ABD'li yetkililerden İsrail tepkisi: "Biz de bu katliamın suç ortağıyız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sivil ayrımı gözetmeden devam eden saldırılarına ABD'li üst düzey yetkililerden gelen tepkiler artıyor.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin "kitlesel bir vahşete" dönüştüğünü ve İsrail'e "10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını" belirtti.

Sanders ayrıca, "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacak" ifadelerini kullanarak, "Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.