ABD'li 27 senatörden Biden'a Türkiye mektubu: F-16'lar satılmasın

ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı.

Biden'a gönderilen mektupta, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna-Rusya Savaşı'nın devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi.

Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu.

Mektupta, iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra, Kongre'nin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği belirtildi.



Aksi halde F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.