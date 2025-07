ABD'liler anlattı: "Yardım almaya gelen Filistinliler, İsrail ve Amerikan ateşi arasında kalıyor"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları devam ederken, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın insani yardım dağıtım merkezlerinin korunmasından sorumlu ABD’li yüklenicilerin yardım almaya gelen Filistinlilere gerçek mermiler ve ses bombaları ile saldırdığı belirtildi.



The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve işverenlerinin kurum içi faaliyetlerini anlattıkları için kimliklerinin gizli kalmasını şart koşan iki ABD’li yüklenici, tehlikeli ve sorumsuz uygulamalardan rahatsız olduklarını, bu sebeple gördüklerini anlatmak istediklerini söyledi. İki isim, işe alınan güvenlik çalışanlarının çoğu zaman kalifiye olmadığını, incelemeden geçirilmediğini, ağır silahlı olduğunu ve “ne isterlerse onu yapmak için açık bir lisansa sahipmiş gibi” göründüklerini belirtti.



“MASUM İNSANLARA ZARAR VERİLİYOR, KÖTÜ VE GEREKSİZ ŞEKİLDE…”



İki ABD’li çalışan, birlikte çalıştıkları insanların Filistinlilerin geldiği yöne doğru ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz attığını anlattı. Kaynaklardan biri, kurşunların tüm yönlere doğru ateşlendiğini, havaya, yere ve bazen Filistinlilere doğru ateş açıldığını kaydetti. En az bir kez bir kişiye kurşun isabet ettiğini belirten ABD’li çalışan, “Masum insanlara zarar veriliyor. Kötü bir şekilde, gereksizce…” ifadelerini kullandı.



Aynı kaynak, yardım dağıtım noktalarındaki ABD’li çalışanların yemek almaya gelenleri incelediğini ve herkesi “şüpheli” addediğini kaydetti. Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu kişiler bu bilgileri daha sonra İsrail ordusuyla paylaştı.



BİR YANDA YARDIM ALMAYA ÇALIŞANLAR, BİR YANDA SİLAH SESLERİ



Yüklenicilerden birinin paylaştığı bir videoda da yüzlerce Filistinlinin metal kapılar arasında olduğu görülüyor, yardım almaya çalışırken arka planda kurşun, ses ve el bombası ve göz yaşartıcı gaz seslerinin geldiği duyuluyordu. Diğer videolar ise İngilizce konuşan erkeklerin kalabalıkları nasıl dağıtacaklarını konuştuklarını ve ateş açtıktan sonra birbirlerini nasıl cesaretlendirdiklerini ortaya koydu.



AP’nin değerlendirmesine göre, yüklenicilerin ifadeleri, videolar, iç raporlar ve elde edilen kısa mesajlarla da bir araya geldiğinde “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nı faaliyetlerini gözler önüne serdi. AP, gazetecilerin vakfın İsrail’in kontrolü altındaki bölgelerde bulunan yardım dağıtım merkezlerine erişimine izin verilmediği için kaynakların verdiği bilgileri bağımsız olarak teyit edemediğini aktardı.



Vakıf için çalışan “Güvenli Araştırma Sonuçları” isimli lojistik şirketinden bir sözcü ise AP’ye yaptığı açıklamada, şu ana kadar merkezlerde “hiçbir ciddi yaralanma olmadığını” savundu. Sözcünün iddiasına göre, yaşanan “dağınık olaylarda” güvenlik çalışanları, sivillerin “dikkatini çekmek için” yere ve onlardan uzak bir şekilde gerçek mermiyle ateş etmişti. Sözcü, bunun merkezlerin açıldığı ilk dönemde yaşandığını da ileri sürdü.



“YEMEK ALMAYA GELDİK, NEDEN ATEŞ EDİYORSUNUZ?”



AP ile bölgeden videoları paylaşan bir yüklenici, yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilerin İsrail ve Amerikan ateşi arasında kaldığını anlattı. Kaynağın verdiği bilgiye göre, Filistinliler kendisine “Buraya ailemiz için yemek almaya geldik. Hiçbir şeyimiz yok. Neden ordu bize ateş ediyor? Neden bize ateş ediyorsunuz?” diye sormuştu.



Vakıftan bir sözcü ise Gazze’deki faaliyetlerinin “başarısız olmasında menfaati bulunan kişilerin olduğunu, bunun olması için her şeyi yapıp söyleyeceklerini” savundu.



AP’ye konuşan iki yüklenicinin dağıtım noktaları için güvenlik personeli işe almak üzere alt sözleşme yapan bir ABD kuruluşu olan UG Solutions için çalıştığı ifade edildi. Bu kişiler, tehdit olmasa bile neredeyse her yardım dağıtımında mermi, ses bombası ve biber gazı kullanıldığını söyledi.



Yardım dağıtımına ait görüntüler de iki kaynağın verdiği bilgileri destekler nitelikteydi. Video görüntülerinin yardım dağıtımının ilk iki haftasında çekildiği ifade edildi.



“EVET, EVET OĞLUM”



Videolardan birinde, ağır silahlı ABD güvenlik çalışanları, yardım dağıtım noktalarından birinde yakınlardaki Filistinlileri nasıl “dağıtacaklarını” konuşuyordu. Bu esnada bir kişinin “güç gösterisi” yapmasını İsrail tanklarını ayarladığını söylediği duyuldu. Bu kişi, “Bunun çok agresif olmasını istemiyorum çünkü sakinleşiyor” dedi.



O anda yakınlardaki bir noktadan ateş açıldığı duyuldu. En az 15 el ateş edilmesi üzerine bir kişinin “Ov, ov” diye bağırdığı kameraya yansıdı. Bir kişi “Sanırım birini vurdun” derken, arkadan yükselen bir ses “Evet, evet oğlum” diye bağırıyordu. Kameranın görüşü ise büyük bir toprak yığını tarafından engelleniyordu.



Videoyu çeken kişi, AP’ye yaptığı açıklamada, diğer yüklencilerin de yardım alıp giden Filistinlilere doğru ateş açtığını anlattı. Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu isimler hem bir kulenin üzerinden hem de bir toprak yığınının üzerinden ateş açıyordu.