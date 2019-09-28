ABD'lilerin birçoğu, Başkan Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasının "zamansız" olduğunu ve bu durumun Trump'a seçimlerde avantaj sağlayacağını düşünüyor.



Amerikan basınının, seçimler için kritik 4 kentte seçmenlerle yaptığı mülakatlara göre Cumhuriyetçiler, Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin başlatılmasının, Devlet Başkanına yarayacağını düşünürken, Demokratlar ise Cumhuriyetçiler'in bu konuda haklı çıkmasından endişeli.



Florida'da yaşayan ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'ı destekleyen Richard Sibilla, yaptığı açıklamada, "Bundan sonra (azil soruşturmasının başlatılması) Trump'ın seçimleri yeniden kazanma şansı daha yüksek ne kadar da ürkütücü. Bu süreci takip etmeye gerek bile yok, çünkü bu durum Trump'a yardım edecek." ifadesini kullandı.



Pensilvanyalı başka bir seçmen Marc Devlin ise Trump'a açılan azil soruşturmasının, Trump destekçilerini sinirlendireceğini vurgulayarak, "Benim korkum, partilerin ülkenin üzerine çıkması." yorumunda bulundu.



Mülakatta görüş bildiren Demokratlar ise Trump'ın yanlış bir şey yapmadığını, Demokratlar'ın Trump'ı görevinden etmek için "haksız" yollara başvurduğunu kaydetti.



Reuters'ın Ipsos ile yaptığı bir ankete göre ise Trump'ın görevinden azledilmesini isteyenlerin oranı yüzde 44'ten yüzde 37'ye düştü.



Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.



Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.



ABD basınında dün Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü.



Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.



Beyaz Saray ise bugün söz konusu görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.