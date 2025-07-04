ABD’liler “Nazi kanunu” ile vatandaşlıktan çıkarılacak

ABD’de Nazilere karşı kullanılan bir yasanın kapsamının genişletileceği ileri sürüldü. İddiaya göre, ABD vatandaşı olmak için yalan söylediği tespit edilen eski Nazileri ülkeden ve vatandaşlıktan çıkarmak için kullanılan yasa, göçmenlere karşı politikalarını birbiri ardına hayata geçiren Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde “ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturan” kişilere karşı kullanılabilir.



CNN International’ın gördüğünü ifade ettiği, Adalet Bakanlığı tarafından geçen ay yapılan bir bildirimde, avukatlara “vatandaşlıktan çıkarma çalışmalarının” daha geniş bir kitleyi hedef alması gerektiği iletildi.



CNN’in verdiği bilgilere göre, burada işaret edilen hukuki “araç” ABD Adalet Bakanlığı tarafından on yıllar boyunca, yalan söyleyerek ABD vatandaşı olan eski Nazilere karşı kullanılmıştı. Söz konusu yasa, Adalet Bakanlığı’na “kayıtlarını tahrif eden ya da yasa dışı geçmişlerini gizleyen suçluları” vatandaşlıktan çıkarma hakkı veriyordu. Bu yasa ise şimdi daha geniş bir kitleye karşı kullanılabilir.



“AMAÇ, GÖÇMENLERİN KALBİNE KORKU SALMAK”



ABD Adalet Bakanlığı’nın haziran ayında yaptığı bildirimde, söz konusu çalışma kapsamında “şiddet içeren suçlar işleyen, çete ve uyuşturucu karteli üyesi olan veya dolandırıcılık suçu işleyen” kişilere öncelik verilmesi istendi.



Pek çok yetkiliye ve uzmana göre ise hazırlığı yapılan bu hamlenin amacı, tüm ülke çapındaki yasal göçmenlerin “yüreklerine korku salmak”. Case Western Reserve Üniversitesi’nden hukuk profesörü Cassandra Burke Robertson, CNN’e yaptığı açıklamada, “Vatandaşlık haklarının politize edilmesi beni gerçekten endişelendiriyor. Bence bu demokratik sistemimiz ile tamamen tutarsız” ifadelerini kullandı.



ÖNCE KOMÜNİSTLER, SONRA NAZİLER



Kapsamının genişletileceği ifade edilen yasa, ilk olarak eski başkan Kevin Owen McCarthy döneminde komünistlere karşı hayata geçirilmişti. Ardından, 1979 yılında, ABD Adalet Bakanlığı Nazilere yardım eden yüzlerce kişiyi sınır dışı etmek için bir birim kurmuştu. Bu birime yıllarca liderlik eden Eli Rosenbaum, 100 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına ya da ülkeden gönderilmesine yardım etmişti. Rosenbaum, bu sebeple “Nazi avcısı” olarak da biliniyordu.



Öte yandan, bu yasanın kapsamı daha önce de genişletilmişti. Yasa, Barack Obama döneminde vatandaşlık almak için kimlik çalan kişileri hedef alan “Janus Operasyonu”nda kullanılmıştı.



Trump, 2020 yılında, ilk başkanlık döneminde vatandaşlıktan çıkarma çabalarını Adalet Bakanlığı nezdinde bir ofis kurarak genişletmeye çalışsa da söz konusu ofis halefi ve selefi olan Joe Biden döneminde sessizce lağvedilmişti.

