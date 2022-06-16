ABD'lilerin yüzde 50'sine göre ülkedeki ahlaki değerler "zayıf"

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, ABD vatandaşlarının yüzde 50 gibi rekor bir oran ile ülkedeki ahlaki değerleri düşük gördüğü kaydedildi.



Ankete katılanların yüzde 50'si mevcut ahlaki değerlerin genel durumunu "zayıf" olarak nitelerken, yüzde 37'si "sadece makul", yüzde 12'si "iyi" ve sadece yüzde biri de "mükemmel" olarak tanımladı.



2-22 Mayıs'ta yapılan ankete katılanlar ayrıca ülkedeki ahlaki değerlerin mevcut durumunun yanı sıra bu konudaki gelecek beklentileri hakkında da yaklaşık yüzde 80'i "ahlakın kötüye gittiği" endişesi taşırken, sadece yüzde 20'ye yakını "iyiye gittiğini" düşündüğünü aktardı.



Gallup'un 20 yıldır yaptığı anketler boyunca ülkenin ahlaki değerlerine yönelik olumsuz görüşlerin norm haline geldiğine ancak ilk kez oran olarak bu kadar düşük puanlamanın yapıldığına dikkat çekildi.

