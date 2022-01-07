ABD'lilerin yüzde 62'si sosyal medyanın gerçeği öğrenmeyi zorlaştırdığına inanıyor

ABD’de günlük hayatın önemli parçalarının başında gelen ve internet kullanıcılarının vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği sosyal medyanın etkileri üzerine yeni bir anket yapıldı.



CBS News tarafından 14-21 Aralık tarihleri arasında yapılan ankete katılanların yüzde 62'si sosyal medya kanallarının gerçeği öğrenmeye negatif etkisini olduğunu belirtirken, yüzde 13'lük kesim gerçeği öğrenmeyi kolaylaştırdığını, yüzde 25'i ise gerçeği öğrenmeye etki etmediğini savundu.



Katılımcıların yüzde 53'ü sosyal medyanın farklı görüşleri bulmaya yardımcı olan, yüzde 49'u görüşlerini ifade etmeyi kolaylaştıran, yüzde 43'ü de ana akım medyada duymadıklarını bulabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti.



Siyaseti etkilemenin bir yolu olarak çevrimiçi siyasi paylaşımda bulunan ve yorum yapan ABD'lilerin diğerlerine oranla daha az uzlaşmacı oldukları ortaya konan ankette, çevrim içi yorum yapan ve paylaşımda bulunan Cumhuriyetçilerin, diğer Cumhuriyetçilere göre kendi taraflarının siyasi rakiplerle uzlaşmaması gerektiğini söyleme olasılığı daha yüksek çıktı.



"Sosyal medyada farklı görüşe sahip kişilerle politika tartışır mısınız?" sorusunu ise katılımcıların yüzde 44'ü olumlu yanıtladı, siyasi amaçla sosyal medya kullandığını söyleyen grup ise bu soruya yüzde 62 oranında "evet" dedi.