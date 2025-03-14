ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifi | Zelenski: Putin teklifi reddetmeye hazırlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği "30 günlük ateşkes" teklifini reddetmeye hazırlandığını söyledi.
Zelenski, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Putin'in, ABD'nin sunduğu "30 günlük ateşkes" teklifine yönelik açıklamasını değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in söz konusu teklifi reddetmeye hazırlandığını savunan Zelenski, "Hepimiz şimdi Rusya'dan, Putin'in cephe hattında ateşkes fikrine yanıt olarak söylediği son derece öngörülebilir ve manipülasyon sözleri duyduk. Şu anda o aslında bunu reddetmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'A SÖYLEMEYE KORKUYOR"
Zelenski, Putin'in benzer durumlarda genelde "mantıklı çözümleri" imkansız hale getirmeye çalıştığını savunarak şunları kaydetti:
"Elbette Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor. Bu yüzden, Moskova'da ateşkes fikrini öyle ön koşullarla çevreliyorlar ki ya başarısız olur ya da mümkün olduğunca uzun süre uzatılır."
Acil ateşkesin sağlanması durumunda, ABD'nin bu durumu kontrol etme imkanının olduğunu açıkladığını belirten Zelenski, "Bu, Amerika ve Avrupa'nın imkanlarıyla kesinlikle mümkün." ifadesini kullandı.
Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenski, "Putin'in yıllar boyunca barışı çaldığını." kaydetti.
Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla baskı kurma çağrısında bulundu.
PUTİN'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a, Rusya-Ukrayna savaşına olan ilgisi nedeniyle teşekkür etti.
Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini söylemişti.
Ateşkesin yerinde bir karar olduğunu ve destekleyeceklerini ancak tartışılması gereken bazı konuların bulunduğunu ifade eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.
TRUMP ATEŞKES İSTİYOR
Trump Ukrayna'da hızlı bir barış görmek istiyor. Ukrayna'nın savunmasını desteklemenin Amerikan vergi mükelleflerine olan büyük maliyetinin yanı sıra, büyük yıkım ve can kaybını eleştiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşması mutabakatının ardından Rusya'nın da aynı şeyi yapmasını beklediğini belirterek, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim." dedi.
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