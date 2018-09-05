ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Halilzad'ın kendisine eşlik ettiği Pakistan ve Hindistan ziyaretinde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD eski Başkanı George W. Bush döneminde Kabil büyükelçisi olan emekli diplomatın, Afganistan barışına yönelik çabalarda özel temsilcilik görevine atandığını belirtti.
Geçmişte ABD'nin Bağdat ve BM büyükelçiliklerini de yapan Halilzad, son bir ayda özel temsilcilik görevine getirilen dördüncü isim oldu.
Brian Hook İran, James Jeffrey Suriye ve Stephen Biegun Kuzey Kore'den sorumlu özel temsilciler olarak atanmıştı.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad oldu
Anadolu AjansıDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan Özel Temsilciliğine eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad'ı atadı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Halilzad'ın kendisine eşlik ettiği Pakistan ve Hindistan ziyaretinde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD eski Başkanı George W. Bush döneminde Kabil büyükelçisi olan emekli diplomatın, Afganistan barışına yönelik çabalarda özel temsilcilik görevine atandığını belirtti.