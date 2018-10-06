Bir süre eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de üstlenen Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rangin Dadfar Spanta, ülkesindeki mevcut güvenlik durumunu değerlendirdi.



ABD yönetiminin Afganistan ve Güney Asya'ya yönelik yeni stratejisinin başarısız olduğunu söyleyen Spanta, "Hükümetin ülke topraklarındaki önemli bölgelerdeki kontrolü sona erdi. ABD'nin stratejisinin yenildiğini söyleyebiliriz." dedi.



Spanta şunları söyledi:



"ABD Başkanı'nın (Donald Trump) stratejisi ülkedeki güvenlik durumu üzerinde olumlu bir etki bırakmadı ve Afganistan'da istikrarsızlık sürüyor. Afganistan hükümetinin ülke coğrafyasındaki kontrol edilen bölgeleri genişletmesi bu bölgelerde hukukun uygulanması için çok önemli ancak ne yazık ki bugün hepimiz önceki yıllardan daha fazla sorunlarla karşı karşıyayız."



ABD'nin Afganistan'da 9 üsse sahip olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Spanta, "Askeri üslerin durumu Washington ile Kabil arasında imzalanan anlaşmalara dayalıdır. Bu üsler ABD'nin kullanımına verildi. Buna göre hem Afganistan hem de ABD yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır." ifadelerini kullandı.



Spanta şöyle devam etti:



"Meselenin özü ABD'nin Afganistan'a verdiği taahhütlere bağlı kalmaması ve yapması gerekenleri yapmamasıdır. Bu nedenle biz anlaşmanın daha iyi uygulanabilmesi ve ABD'nin sözlerini yerine getirmesi için Washington'la aramızdaki güvenlik anlaşmasını gözden geçirmeliyiz."



AFGANİSTAN İLE TALİBAN ARASINDAKİ BARIŞ MÜZAKERELERİ



Spanta, Afganistan ile Taliban arasındaki barış müzakereleri hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Afganistan ile Taliban arasında barış müzakereleri söz konusu değil. Hem Kabil hükümeti hem de Afganistan Yüksek Barış Şurası birkaç gün önce itiraf etti. Maalesef Taliban ile diyalog kuranlar Amerika, Rusya ve Orta Asya ülkeleri gibi yabancılardır. Afganların kendileri toprak sahibi olmalarına rağmen barış görüşmelerinde yer almadılar." dedi.



Spanta, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bu göreve atanmasını olumlu gördüğünü ve Halilzad'ın Afganistan'ı iyi tanıdığını ve Afgan halkının diline aşina olduğunu belirterek, Afganistan ile Taliban arasındaki görüşmelerde Afganistan'ı tanımayan diplomatlara nazaran daha önemli bir rol oynayabileceği değerlendirmesinde bulundu.



Afganistan ve Pakistan arasındaki ihtilaflı konulara da değinen Spanta, Türkiye'nin iki ülke arasında ara buluculuk yaptığını hatırlatarak, "Türkiye'nin iki ülkeyle dost ve kardeşçe derin ilişkileri göz önüne alındığında Türkiye'nin gelecekte de ara buluculuk konusunda çok olumlu ve değerli bir rol oynayacağına inanıyorum." diye konuştu.