ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Netanyahu'yla görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'in İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile Suriye ve Lübnan konusunu ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.



The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşmede Netanyahu’dan Lübnan’a düzenledikleri saldırıları sona erdirmelerini istedi.



Söz konusu kaynağa göre, ikili, Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri de ele aldı.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldi.



İsrail seyahatinde Barrack'a ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus da eşlik etti.

PARİS GÖRÜŞMELERİ

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ağustos’ta bir araya gelmişti.



Görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki "güvenlik konusunun" ele alındığı belirtilmişti.



Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı ise görüşmede Suriye tarafının 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiğini belirtmişti.



Kaynak, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını söylemişti.

