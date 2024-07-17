ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye'den ayrılıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'deki görev süresinin 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle Türkiye'den ayrılıyor. Flake, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hizmet etmek bir onurdu." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkiye'den ayrılıyor
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı

Haberi Görüntüle

Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.

Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.

Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Flake de X hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu." paylaşımında bulundu.

ABD elçisinin eşinin Türkiye öyküsü: 39 yıl önce çekilen fotoğrafı canlandırdı

ABD elçisinin eşinin Türkiye öyküsü: 39 yıl önce çekilen fotoğrafı canlandırdı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da klima kavgası ölümle bitti

DÜNYA HABERLERİ

ABD: Gazze sahiline kurulan yüzer iskele görevini tamamladı

ABD: Gazze sahiline kurulan yüzer iskele görevini tamamladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil durum" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "acil durum" çağrısı

Komşuda ormanlar yanmaya devam ediyor: Üç itfaiyeci yaralandı

Komşuda ormanlar yanmaya devam ediyor: Üç itfaiyeci yaralandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya ile Ukrayna 190 savaş esirini takas etti

Rusya ile Ukrayna 190 savaş esirini takas etti

İsrail ordusu Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...