ABD'nin "barış planı" Rusya'da görüşülecek

Rusya Ukrayna arasındaki savaşı bitirmesi planlanan ve ABD'nin hazırladığı "barış planı" Moskova'da görüşülecek. Kremlin, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da olacağını doğruladı.

Rusya lideri Vladimir Putin ise bugün yapılacağı açıklanan barış görüşmesi öncesi üniforma giydi, cepheyi ziyaret etti, savaşa devam mesajı verdi.

Putin, Rusya'nın ilerlediği iki kent olan Pokrovsk ve Voçansk'ın ele geçirildiğini bu sayede birliklerin ilerlemesinin artık daha kolay olduğunu belirtti. Rus lidere göre Ukrayna'nın ilerleyecek gücü kalmadı.

Vladimir Putin, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerden çekilmemesi halinde barışın olmayacağını ifade etmişti.

RUSYA'DA YAPILACAK GÖRÜŞMEDE MASADA NELER VAR?

Witkoff'un bugün Moskova'da müzakere edeceği planda ise, savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri var.

Plan, Ukrayna ordusunun büyüklüğüne sınırlamalar getirilmesini, ülkenin NATO’ya girişinin engellenmesini ve 100 gün içinde seçim yapılmasını da içeriyordu.

Ancak maddeler, Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmelerde revize edildi. Hangi başlıkların revize edildiği açıklanmadı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, maddelere dair ayrıntı vermedi.