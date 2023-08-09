ABD'nin başkentinde suç ve şiddetin önlenmesi için Ulusal Muhafızlara çağrı

Başkentte, en son 6 Ağustos'ta çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin ölmesiyle ilgili basın açıklaması yapan White, Washington D.C'de "anarşi ve kanunsuzluk ruhunun arttığını" ve "suçun her yere yayıldığını" belirtti.

"SUÇ KONTROLDEN ÇIKTI"



Siyahi meclis üyesi, "Suç kontrolden çıktı ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Mahallelerimizdeki suç ve şiddetle ilgili acil durum ilan etmeli ve acilen harekete geçmeliyiz. Ulusal Muhafızları suçlanan çocukları ve masum insanları korumak için çağırmanın zamanı gelmiş olabilir." dedi.



Trayon White, başkentte artık "sadece geceleri değil, sabahın erken saatlerinde ve tüm gün boyunca silah seslerinin duyulduğunu" aktardı.



Polisin tek başına bu işin altından kalkmayacağı inancını paylaşan White, D.C. Ulusal Muhafızları ile de suçun yayılmasını engellemek için görüşmelerde bulunduğunu ve sonuca varmanın uzun süreceğini belirtti.



Trayon White, silahlı çatışmalardan en çok şehirde yaşayan siyahilerin ve diğer melez toplulukların etkilendiğini dile getirerek "Net bir şekilde bir savaş bölgesinde yaşadıklarını" ifade etti.