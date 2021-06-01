ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi! ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.



ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.



Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.



Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.