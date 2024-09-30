ABD'nin bölgesel savaş endişesi: "İran saldırı hazırlığında"

İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından Ortadoğu’da bölgesel savaş endişeleri arttı.



İran’dan yapılan “Nasrallah’ın kanı yerde kalmayacak” açıklamalarının ardından gözler İran’a çevrildi.



ABD’li bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından İran’ın bir saldırı planladığından endişe ediyor” ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca savunma konularında İsrail ile iş birliği yapıldığını söyledi.



İsmi açıklanmayan yetkili, muhtemel bir İran saldırısını önlemek için savunma planları hazırlandığının altını çizdi.

