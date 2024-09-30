ABD'nin bölgesel savaş endişesi: "İran saldırı hazırlığında"

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, ABD hükümetinin Ortadoğu'da topyekün bir savaş ihtimali konusunda endişeli olduğunu öne sürdü. Yetkili, Biden yönetiminin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İran’ın bir saldırı planladığından korktuğunu aktardı.

ABD'nin bölgesel savaş endişesi: "İran saldırı hazırlığında"

’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından Ortadoğu’da bölgesel savaş endişeleri arttı.

İran’dan yapılan “Nasrallah’ın kanı yerde kalmayacak” açıklamalarının ardından gözler İran’a çevrildi.

ABD’li bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından İran’ın bir saldırı planladığından endişe ediyor” ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca savunma konularında İsrail ile iş birliği yapıldığını söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, muhtemel bir İran saldırısını önlemek için savunma planları hazırlandığının altını çizdi.

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı?

Nasrallah öldürüldü: İsrail saldırıyı adım adım nasıl planladı?

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"NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEĞİM"

ABD Başkanı Joe Biden, Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Ortadoğu’daki gerilimin artmasına ilişkin Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Biden, bölgede muhtemel bir savaşı önlemeleri gerektiğini belirterek, “Netanyahu ile görüşeceğim” dedi.

’daki büyükelçilikler hakkında ise, “Büyükelçiliklerimiz ve ayrılmak isteyen personelimizle ilgili önlemler aldık. Fransızlar ve birçok ülkeyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesine dünyadan tepkiler

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İSRAİL, NASRALLAH'I BEYRUT'TA ÖLDÜRDÜ

ordusu, cuma günü 'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahını hedef almıştı.

Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan ve farklı rütbelerde 20 Hizbullah komutanı hayatını kaybetmişti.

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