ABD'nin bölgesel savaş endişesi: "İran saldırı hazırlığında"
Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili, ABD hükümetinin Ortadoğu'da topyekün bir savaş ihtimali konusunda endişeli olduğunu öne sürdü. Yetkili, Biden yönetiminin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından İran’ın bir saldırı planladığından korktuğunu aktardı.
İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından Ortadoğu’da bölgesel savaş endişeleri arttı.
İran’dan yapılan “Nasrallah’ın kanı yerde kalmayacak” açıklamalarının ardından gözler İran’a çevrildi.
ABD’li bir yetkili CNN’e yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesinin ardından İran’ın bir saldırı planladığından endişe ediyor” ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca savunma konularında İsrail ile iş birliği yapıldığını söyledi.
İsmi açıklanmayan yetkili, muhtemel bir İran saldırısını önlemek için savunma planları hazırlandığının altını çizdi.
"NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEĞİM"
ABD Başkanı Joe Biden, Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Ortadoğu’daki gerilimin artmasına ilişkin Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.
Biden, bölgede muhtemel bir savaşı önlemeleri gerektiğini belirterek, “Netanyahu ile görüşeceğim” dedi.
Lübnan’daki büyükelçilikler hakkında ise, “Büyükelçiliklerimiz ve ayrılmak isteyen personelimizle ilgili önlemler aldık. Fransızlar ve birçok ülkeyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
İSRAİL, NASRALLAH'I BEYRUT'TA ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahını hedef almıştı.
Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan ve farklı rütbelerde 20 Hizbullah komutanı hayatını kaybetmişti.
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