ABD’nin Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda yaşayan 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor

ABD Ulusal Park Servisi (NPS), Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın Kuzey Kenarı'na yerleşen yüzlerce bizonu, gelecek Eylül ayına kadar öldürmeye yardımcı olacak gönüllüler aradığını duyurdu.

Arizona Av Hayvanları ve Balık Departmanı (AZGFD) ile işbirliği yapan NPS, "bizon öldürme”konusunda "yetenekli" kişiler aradığı belirten bir ilanı internette yayınladı. Başvuruların 4 Mayıs tarihinden yerel saat 12:00’yi gösterdiğinde halka açılacağı ifade edildi.

"EKOLOJİYİ TEHDİT EDİYORLAR"



NPS, bizonların bölge büyüyen popülasyonun "su, bitki örtüsü, toprak ve arkeolojik alanları tehdit ettiğini belirterek, "Sürü büyüklüğünün küçültülmesi park ekosistemini, kaynaklarını ve değerlerini koruyacaktır" açıklamasını yaptı.



Bununla birlikte, kuruluş bizonları daha yönetilebilir bir sürü boyutuna düşürme çabasının, Arizona eyaleti ve ABD Orman Hizmetleri tarafından yürütülen 2017 Çevre Değerlendirmesi’nde bölgedeki ilişkili kabileler ve yerel halk tarafından da desteklendiğini belirtti.



YAKALANAN BİZONLAR KIZILDERİLİ KABİLELERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Diğer taraftan, Grand Canyon Ulusal Parkı biyologları 2019'da bizonları canlı olarak yakalamak ve yerlerini değiştirmek için bir pilot uygulamaya başlattı. Program başladığından beri, 88 bizon yakalandı ve Kabileler Arası Buffalo Konseyi ile yapılan bir anlaşma yoluyla hayvanlar beş Amerikan Kızılderili Kabilesine taşındı.



Ancak, Associated Press haber ajansı gelecek Ekim ayında NPS'nin sürüyü yaklaşık üçte iki oranında, yani 600'den 200 bizona düşürmeye çalıştığını bildirdi. Ayrıca, gönüllülerin öldürmeyi hedefledikleri bizonların yaşını ve cinsiyetini seçebileceği ve kişi başına vurulan hayvan sayısının sınırlı olacağı belirtildi.



Öte yandan, Büyük Kanyon ve eyalet yetkilileri bizonları ölümcül bir şekilde ortadan kaldırmanın av olmadığını vurgularken, çevre ve koruma grupları hayvanları ortadan kaldırmak için ölümcül olmayan yöntemler tartışıyor.

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE BEŞ BAŞARILI ÖRNEK