Büyük Okyanus'un kuzeyindeki Marshall adaları 1946 ve 1958 yılları arasında tam 67 nükleer denemeye sahne oldu.



Hiroşima'ya atılan atom bombasının bin katı gücündeki bir patlama 115 metre çapında bir krater açtı. Ortaya çıkan muazzam radyasyon toprağı, havayı ve suyu zehirledi. Bu süre içinde hiçbir önlem alınmadı.



Tepkilerin artmasıyla Amerikan ordusu onlarca yıl sonra 70'lerde harekete geçti. Çevreye saçılan binlerce tonluk radyoaktif madde toplanarak "Runit" adasındaki bir depoya konuldu. Üzerine de beton bir kapak konularak ölümcül radyasyonun üzeri örtüldü.

85 bin metreküp radyoaktif toprağın yanı sıra uranyum ve plütonyum gibi nükleer atıkların onlarca yıldır tutulduğu beton yapının duvar kalınlığı sadece 45 cm.



70'li yıllarda inşa edilen "kaktüs kubbesi" adlı yapının ömrü sadece 100 yıl olarak planlanmıştı. Ancak şimdiden radyasyon sızdırdığı belirtiliyor.



Son uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Guterres uzmanlara en kısa zmanda çözüm üretme çağrısı yaptı.



Uzmanlar radyasyonun okyanusa sızmasıyla 1986'daki Çernobil faciasından daha büyük bir felaketin insanlığın sonunu getirebileceğini söylüyor.