ABD'nin çabaları, İran misillemesinin şiddetini azaltabilecek mi?

Amerikan gazetesi Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu'da bölgesel savaşı engellemek için geçen haftadan beri yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü yazdı.



Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin çabalarının Tahran'ın misilleme yapmasını önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Yetkililere göre İran, İsrail'e yönelik büyük misilleme planını bu temaslar sonucunda yeniden gözden geçirebilir.

ABD HÜKÜMETİNDEN UYARI



Washington Post'un haberine göre, ABD'nin bölgeye asker göndermesi ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni hükümeti için ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmasının ardından İran'ın planlarını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.



Biden yönetiminin üst düzey bir yetkilisi The Post'a yaptığı açıklamada, "İran, ABD'nin çıkarlarını, ortaklarını ve halkını savunmada kararlı olduğunu açıkça anlıyor. Bu ilkeyi vurgulamak için bölgeye önemli miktarda askeri varlık taşıdık" dedi.

HİZBULLAH'IN SONRAKİ ADIMI NE OLACAK?



Ancak Tahran destekli Lübnan Hizbullahı için aynı şeyin söylenemeyeceğine dikkat çeken yetkililer, örgütü "joker" diye niteliyor.



Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'in Beyrut'ta üst düzey komutan Fuad Şükür'ü öldürmesine yanıt verme tehdidinde bulunarak bölgesel savaş korkularını artırdı.