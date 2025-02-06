ABD'nin casus uçağından Meksika'da gizemli görev

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir casus uçağının uçuş rotası, bu hafta Meksika’daki Kaliforniya Körfezi üzerinde gizemli bir görev gerçekleştirdiğini gösterdi.

Takip verileri, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 Rivet Joint keşif uçağının, Nebraska’daki Offutt Hava Üssü'nden kalkarak Kaliforniya’ya uçtuğunu ortaya koydu.

Casus uçak daha sonra Meksika’nın Baja California Yarımadası’nın batı kıyısı boyunca güneye yöneldi, ardından Kaliforniya Körfezi’ne kuzeye doğru ilerleyerek üssüne döndü.

UYUŞTURUCU KARTELİNİN ETKİ ALANI

Uçağın Meksika yakınlarında uluslararası hava sahasında kaldığı ve Meksika’nın karasuları ile kapatılan körfezin en uç noktasına ulaşmadığı görüldü.

Ancak bölge, Meksika’nın en büyük ve en kötü şöhretli uyuşturucu kartellerinden biri olan Sinaloa Karteli'nin etkisi altındaki bir alan olarak biliniyor.

ABD-MEKSİKA İLİŞKİLERİNDE GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD ile Meksika arasındaki ilişkiler, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göç nedeniyle gerginliğini koruyor.

Bu uçuş, ABD ordusunun iletişim toplamak amacıyla keşif yapmasından, Trump yönetiminin Meksika’nın sınır güvenliğini artırması karşılığında gümrük tarifelerini 30 gün boyunca askıya almasına dair bir mesaj vermesine kadar çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri Dergisi'ne konuşan bir yetkili, ABD’nin RC-135'i, Meksika kıyılarında askeri operasyonları desteklemek amacıyla 'ISR uçuşları' (istihbarat, gözetleme ve keşif) gerçekleştirmek için kullandığını söyledi.

Uçuşun tam amacı henüz netleşmiş değil, ancak The War Zone, uçağın Meksika’nın kuzeybatı bölgesindeki iletişimleri tespit edip ele geçirebileceğini öne sürdü.