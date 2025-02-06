ABD'nin casus uçağından Meksika'da gizemli görev
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 Rivet Joint casus uçağı, Meksika’daki Kaliforniya Körfezi üzerinde gizemli bir görev için uçtu. Nebraska’daki Offutt Hava Üssü’nden havalanan uçak, Baja California kıyıları boyunca uçup üssüne döndü. Bölge, Meksika’nın en büyük ve en kötü şöhretli uyuşturucu kartellerinden biri olan Sinaloa Karteli’nin etkisi altındaki bir alan olarak bilinirken, uçuş amacının istihbarat toplamak olduğu düşünülüyor.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir casus uçağının uçuş rotası, bu hafta Meksika’daki Kaliforniya Körfezi üzerinde gizemli bir görev gerçekleştirdiğini gösterdi.
Takip verileri, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 Rivet Joint keşif uçağının, Nebraska’daki Offutt Hava Üssü'nden kalkarak Kaliforniya’ya uçtuğunu ortaya koydu.
Casus uçak daha sonra Meksika’nın Baja California Yarımadası’nın batı kıyısı boyunca güneye yöneldi, ardından Kaliforniya Körfezi’ne kuzeye doğru ilerleyerek üssüne döndü.
UYUŞTURUCU KARTELİNİN ETKİ ALANI
Uçağın Meksika yakınlarında uluslararası hava sahasında kaldığı ve Meksika’nın karasuları ile kapatılan körfezin en uç noktasına ulaşmadığı görüldü.
Ancak bölge, Meksika’nın en büyük ve en kötü şöhretli uyuşturucu kartellerinden biri olan Sinaloa Karteli'nin etkisi altındaki bir alan olarak biliniyor.
ABD-MEKSİKA İLİŞKİLERİNDE GERİLİM DEVAM EDİYOR
ABD ile Meksika arasındaki ilişkiler, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göç nedeniyle gerginliğini koruyor.
Bu uçuş, ABD ordusunun iletişim toplamak amacıyla keşif yapmasından, Trump yönetiminin Meksika’nın sınır güvenliğini artırması karşılığında gümrük tarifelerini 30 gün boyunca askıya almasına dair bir mesaj vermesine kadar çeşitli spekülasyonlara neden oldu.
ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri Dergisi'ne konuşan bir yetkili, ABD’nin RC-135'i, Meksika kıyılarında askeri operasyonları desteklemek amacıyla 'ISR uçuşları' (istihbarat, gözetleme ve keşif) gerçekleştirmek için kullandığını söyledi.
Uçuşun tam amacı henüz netleşmiş değil, ancak The War Zone, uçağın Meksika’nın kuzeybatı bölgesindeki iletişimleri tespit edip ele geçirebileceğini öne sürdü.
ABD CASUS UÇAĞI NE AMAÇLA KULLANILIYOR?
ABD Hava Kuvvetleri, RC-135 Rivet Joint uçağını, anlık sahada istihbarat toplama, analiz etme ve dağıtma yetenekleri sunan bir araç olarak tanımlıyor.
Bu uçağın içinde, kokpit ekibi, elektronik harp subayları, istihbarat operatörleri ve uçuş bakım teknisyenleri dahil 30'dan fazla kişi bulunuyor.
RC-135'in ana işlevleri arasında şunlar var:
- Sinyalleri tespit etme, kimliklendirme ve konum belirleme,
- Hedef bölgeden gerçek zamanlı istihbarat toplama,
- Gözetleme ve keşif faaliyetlerini anlık olarak analiz etme ve raporlama.
PENTAGON: SINIRDAKİ İSTİHBARAT DESTEĞİ ARTIRILABİLİR
Pentagon, 22 Ocak'ta sınır dışı uçuşlarını başlattığını duyurduğunda, üst düzey bir askeri yetkili, RC-135 gibi ileri teknoloji istihbarat uçaklarının da bu operasyonlara dahil olabileceğini öne sürmüştü.
Yetkili, "Sınırdaki durumsal farkındalığı artırmak için bazı ek hava istihbarat gözetleme varlıkları sınır bölgesine gönderilebilir." dedi.
Ancak uçuş haritasında RC-135’in Sinaloa Karteli’nin kontrol ettiği bölge üzerinde uçtuğu görülmesi, görevin amacına dair gizemi artırdı.
SİNALOA KARTELİ: BATI YARIMKÜRE’NİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU AĞI
Sinaloa Karteli, fentanil, metamfetamin, kokain, esrar ve eroinin ABD'ye kaçakçılığıyla bilinen, Batı Yarımküre’nin en büyük ve en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor.
ABD’de uyuşturucu kullanımının artması, Trump’ın Meksika’dan gelen ithalatlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına neden olmuştu.
Trump, bu adımı yasadışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için gerekli bir önlem olarak savundu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, daha sonra 10 bin Ulusal Muhafız askerinin sınırda görevlendirilmesini kabul etti.
Buna karşılık, ABD de Meksika’ya yapılan silah kaçakçılığını önlemek için adımlar atacağını taahhüt etti.
Sheinbaum, Trump ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.
Trump, Meksika’nın bu adımları sonrası Pazartesi günü gümrük vergisi tehdidini askıya aldı.
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