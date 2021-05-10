ABD'nin Colorado eyaletinde doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü

Reuters - Anadolu Ajansı 10.05.2021 - 01:13 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 01:14
ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli dahil 7 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.
Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.