ABD'nin Colorado eyaletinde doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli dahil 7 kişi hayatını kaybetti.



ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.



Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

