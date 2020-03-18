ABD’nin corona virüs hamlesi: Herkese bin dolar

Corona virüs tehlikesi insan sağlığıyla beraber ekonomik yaşamı da etkisi altına almış durumda. Havacılık, turizm gibi sektörler başta olmak üzere tarımdan fabrikalara bütün iş dalları salgından etkilendi.



Uzmanlara göre Covid-19’la birlikte gelen karantina uygulamaları ve panik dünya ekonomisi üzerinde resesyon tehlikesi yaratıyor.

HERKESE PARA



ABD’de ise Trump yönetimi bu tehlikeyi atlatmak için çareyi herkese para dağıtmakta görüyor.



Beyaz Saray’dan yapılan bilgilendirmeye göre ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına kadar bütün yetişkin Amerikalılara bin dolarlık çek göndermeyi amaçlıyor.



Böylece ülkede yaklaşık 250 milyon fazla insana harcamaları için kaynak aktarılacak.

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Beyaz Saray'da açıklama yapan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız" dedi.

Mnuchin, milyonerlerin bu yardımdan faydalanamayacağını belirtti.



Bakan, çeklerin önümüzdeki iki hafta içinde gönderileceğini ifade etti

DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ



Trump yönetiminin parayı dağıtırken nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak Reuters haber ajansına konuşan uzmanlar ABD Hazine Bakanlığı'nın 2008'deki uygulamayı takip edebileceğini aktardı.



Beyaz Saray yönetimi daha önce de böyle bir uygulamayı denemişti. 2008 yılında Bush yönetimi kriz sırasında herkese ortalama 600 dolar para dağıtmıştı. Bu uygulamayla 100 milyar dolardan fazla para dolaşıma sokulmuştu.



ÇOCUKLARA CORONA VİRÜS NASIL ANLATILMALI?