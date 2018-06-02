ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yıllık olarak ABD Kongresi'ne sunduğu ve ABD'nin denizaşırı operasyonlarında yaşanan sivil kayıplarına ilişkin raporun detayları ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğundaki ilk yılına ilişkin verilerin yer aldığı raporda, Pentagon'un ''denizaşırı operasyonlarında 499 sivilin öldürüldüğü, 169 sivilin yaralandığı'' ifade edildi.
Raporda, Irak ve Suriye’de DAEŞ, Yemen’de Arap Yarımadası El Kaidesi, Afganistan’da ise Taliban ve DAEŞ'e karşı yapılan operasyonların mercek altına alındığı belirtildi. Ayrıca, Yemen ve Somali’de 450’den fazla sivil kayıp ihbarına ilişkin incelemenin ise devam ettiği bildirildi.
ABD'nin denizaşırı operasyonlarında 499 sivil öldü
NTV HaberDünya
Pentagon'un raporuna göre, 2017 yılında ABD'nin dünya çapındaki operasyonlarında 499 sivil yaşamını yitirdi, 169 sivil yaralandı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yıllık olarak ABD Kongresi'ne sunduğu ve ABD'nin denizaşırı operasyonlarında yaşanan sivil kayıplarına ilişkin raporun detayları ortaya çıktı.