ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yıllık olarak ABD Kongresi'ne sunduğu ve ABD'nin denizaşırı operasyonlarında yaşanan sivil kayıplarına ilişkin raporun detayları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğundaki ilk yılına ilişkin verilerin yer aldığı raporda, Pentagon'un ''denizaşırı operasyonlarında 499 sivilin öldürüldüğü, 169 sivilin yaralandığı'' ifade edildi.

Raporda, Irak ve Suriye’de DAEŞ, Yemen’de Arap Yarımadası El Kaidesi, Afganistan’da ise Taliban ve DAEŞ'e karşı yapılan operasyonların mercek altına alındığı belirtildi. Ayrıca, Yemen ve Somali’de 450’den fazla sivil kayıp ihbarına ilişkin incelemenin ise devam ettiği bildirildi.