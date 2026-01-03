ABD'nin Denver kentinde dev yangın. 4 saattir söndürülemiyor

ABD'nin Denver kentinde inşaat halindeki bir bina bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın hızlıca büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Binanın çevresinde yaşayanlar tahliye edilirken bölgedeki işletmelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

İtfaiye ekipleri, binanın apartmanlara yakın olması nedeniyle bölgede en yüksek seviyede alarm durumuna geçti. Yangına müdahale için 100'den fazla itfaiye bölgeye sevk edilirken yangında 1 itfaiye eri de yaralandı.