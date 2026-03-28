ABD'nin dev uçak gemisi Hırvatistan'da

ABD'nin Hırvatistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin en yeni, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un ikmal, bakım ve onarım çalışmaları yapmak üzere Yunanistan'ın Girit adasından Hırvatistan'ın Split Limanı'na vardığı ifade edildi.

Geminin "ABD ve Hırvatistan arasındaki güçlü ve kalıcı ittifakı yeniden teyit etmek üzere yerel yetkilileri ve önemli liderleri" ağırlayacağı aktarıldı.

İRAN'A KARŞI ORTADOĞU'DA GÖREVDEYDİ

Gerald Ford, 12 Mart'ta Kızıldeniz'de ABD'nin İran'a karşı operasyonları desteklemek amacıyla görev yaparken, ana çamaşırhanesinde yangın çıktığı, üç denizcinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD'li bir yetkili, yaklaşık 200 denizcinin ise duman kaynaklı sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yangının kontrol altına alınması saatler sürmüş, yangından yaklaşık 100 yatakhane etkilenmişti.

Savaş gemisi 9 aydır görevde ve Ortadoğu'ya gelmeden önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı yapılan operasyonlarda da yer almıştı.

5 binden fazla denizcinin görev yaptığı uçak gemisinde, F-18 Super Hornet gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere 75'ten fazla askeri uçak bulunuyor. Gemi, hava trafik kontrolü ve navigasyon için gelişmiş bir radar sistemine de sahip.