ABD'nin en büyük sınır dışı operasyonu: Trump'ın hedefi 1 milyon

Amerikan basınından Washington Post’un haberine göre, Trump yönetimi, ABD'deki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için kapsamlı bir operasyon hazırlığında. Bu plan, ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonlarından biri olmaya aday.



Trump, daha önce Barack Obama döneminde bir yıl içinde sınır dışı edilen 400 bin kişiyle kırılan rekoru geçmeyi hedefliyor. İlgili kurumların bu doğrultuda günlük toplantılar yaptığı, operasyonel hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor.



Trump’ın seçim vaatlerinden biri olan göçmen sayısını azaltma politikası, seçmen tabanı üzerinde etkili olmuştu. Şimdi ise bu vaat, somut bir eylem planına dönüşmüş durumda.



Öncelik, sınır dışı kararı bulunmasına rağmen ülkeleri tarafından geri alınmayan 1 milyon 400 bin kişiye verilecek. Bu doğrultuda Trump yönetimi, bu kişileri kabul edebilecek 30 ülke ile müzakerelere başladı.



Şimdiden Meksika, Kosta Rika ve Panama gibi ülkelere, vatandaşları olmayan göçmenlerin gönderildiği bildiriliyor. Ayrıca, ABD'de kalmaya devam eden düzensiz göçmenlere günlük 998 dolarlık bir ceza uygulanması da planlanıyor.



Trump yönetimi, bazı göçmenleri ise doğrudan üçüncü ülkelere gönderme yöntemini devreye sokmayı hedefliyor.