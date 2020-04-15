ABD'nin en zengin mahallesinde corona virüsle yaşam: Herkese test

Çin'de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Amerika Birleşik Devletleri 600 binden fazla vaka ve 26 bini aşan ölü sayısı corona virüs salgının yeni merkezi haline gelmiş durumda.



Ülkede her gün 2 bine yakın Covid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşiyor.

ABD'nin Şikago kentinde yapılan bir araştırma kent nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan siyahilerin coronadan ölenlerin yüzde 72'sini oluşturduğunu ortaya koymuştu.

ABD'NİN EN ZENGİN MAHALLESİ



ABD basını ise ülkede başka bir muhitin hikayesini okuyucularıyla paylaştı. Bloomberg verilerine göre ABD'nin en zengin mahallesi olarak nitelendirilen Fisher Adası'nda corona virüs salgını ülkenin kalanından farklı bir şekilde yaşanıyor.



Hane başına 2 milyon dolardan fazla gelire sahip olan Florida eyaletindeki Fisher Adası'nda toplamda 800 kişi yaşıyor. Ada sadece sakinlerine ve adadakilere hizmet veren işletmelerde çalışanların girişine açık.



ÖZEL TESTLER SİPARİŞ EDİLDİ



Ülke genelinde test oranı yüzde bir iken ortalama ev fiyatlarının üç milyon dolar olduğu Miami-Dade ilçesine bağlı Fisher Adası'nda yaşayan herkese test yapıldı. Miami Herald gazetesinin haberine göre ada sakinler hem kendileri hem de adada çalışan insanlar için hızlı corona virüs test kiti sipariş etti.



Miami Health System Üniversitesi'nden alınan testlerde adadaki test oranı yüzde yüze çıkartıldı. Sadece teknelerle ulaşılabilen adada çalışanlara da test yapıldı. Ülkenin genelinde ise corona virüs semptomları gösteren kişilere test yapılabiliyor.



NORMAL ŞARTLARDA TEST YAPTIRMAK



Semptomları gösteren kişiler test için tarih alıyor ve daha sonra test merkezine gitmek zorunda kalıyor. Araç sahibi olmayan Floridalılar ise arabadan inilmeden yapılan bu test hizmetinden ya faydalanamıyor ya da kendisine araç ayarlamak zorunda kalıyor.



Adadaki UHealth kliniğinin sözcüsü Lisa Worley, "Fisher Adası'nda yaşayanların talebi doğrultusunda bu adımlar attı. Siparişleri doktorlarımız verdi ancak parası ada sakinlerinden çıktı" ifadelerini kullandı.

Adanın bağlı olduğu Miami-Dade ilçesindeki test merkezinde günde sadece 200 kişiye corona virüs testi uygulanıyor.



ADADAKİ ÖNLEMLER



Business Insider ise adada emlakçılık yapan Elena Bluntzer'la adadaki yaşamı konuştu. Habere göre Bluntzer adada corona virüs önlemlerinin ciddiyetle uygulandığını söyledi.



Bahamalardan özel getirilen kumla doldurulan plajın kapatıldığını belirten Bluntzer "Buradaki herkes pandeminin ciddiyetinin farkında. Yaşam diğer yerlerden farklı değil" ifadeleriyle adadaki yaşamı anlattı.