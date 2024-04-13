ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi'ne Küba casusluğundan 15 yıl hapis

ABD'nin Bolivya Büyükelçiliğini de yapan eski diplomat Manuel Rocha, Küba casusu olmak suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldı.

ABD mahkemesinden yapılan açıklamada, Küba için casusluk yaptığını kabul eden Rocha'nın suçlu bulunduğu belirtildi.



Açıklamada 73 yaşındaki Rocha'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasının yanı sıra 500 bin dolar tazminat ödemesine de karar verildiği kaydedildi.



Bölge mahkemesi yargıcı Beth Bloom, "(Rocha'nın) eylemleri demokrasimize ve vatandaşlarımızın güvenliğine doğrudan bir saldırıydı." ifadesini kullandı.



2000-2002 yıllarında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapan Rocha, 4 Aralık 2023'te Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alınmıştı.