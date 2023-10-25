Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'ya ulaştı

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'ya gönderilen F-16 filosunun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın görev alanına ulaştığını açıkladı. Avustralya da Orta Doğu'ya ilave asker ve uçak göndereceğini duyurdu.

ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'ya ulaştı

 Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanına ulaşan F-16 filosunun, Bakanlığın bölgeye daha önce gönderdiği savunma birimleriyle "Bölgedeki ABD güçlerinin kendilerini savunmaları için" çalışacağını bildirdi.

Açıklamada, 7 Ekim'de başlayan - çatışmasına işaret edilerek "İran tarafından desteklenen grupların, ABD güçlerine hem Irak hem de Suriye'de saldırdığı" aktarıldı.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, "Bu saldırıları düzenleyen grupların Devrim Muhafızları Ordusu ve İran rejimi tarafından desteklendiğini biliyoruz." dedi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün)

'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün)

Haberi Görüntüle

Orta Doğu'da birçok farklı askeri birimin hazır halde bekletildiğini ifade eden Ryder, hiçbirinin henüz aktif halde olmadığını belirtti.

ABD'nin, İsrail-Filistin çatışması başladığından beri amacının bölgesel çatışmanın genişlememesi olduğunu söyleyen Ryder, bu çatışma ortamını kullanarak şiddeti artırmak isteyen ülkelere "bunu denememeleri" uyarısı yaptı.

ABC News'ın haberine göre, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya gönderilecek askeri desteğin "tedbir amaçlı" olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasıyla bölgede yaşanan "istikrarsız güvenlik durumu" neticesinde Orta Doğu'ya "önemli sayıda" Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) askeri ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait 2 gönderileceğini duyuran Marles, "güvenlik kaygıları" nedeniyle askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermedi.

"İNSANİ ATEŞKES" ÇAĞRISI

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması için "insani ateşkes" çağrısında bulunarak, Filistinli sivillere gıda, su, ilaç ve güvenli geçiş gibi temel ihtiyaçların sağlanması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin yaşadığı "vahim insani durumdan" dolayı duyduğu endişeyi dile getiren Wong, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "yeterli olmadığını" kaydetti.

Wong, konuyla ilgili, "Sürekli olarak insani yardımlara güvenli, engelsiz, sürekli erişim ile siviller için güvenli geçiş çağrısında bulunduk. Son günlerde erişim sağlandı ancak bu yeterli düzeyde değil." ifadesini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...