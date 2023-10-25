ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'ya ulaştı

"İNSANİ ATEŞKES" ÇAĞRISI



Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması için "insani ateşkes" çağrısında bulunarak, Filistinli sivillere gıda, su, ilaç ve güvenli geçiş gibi temel ihtiyaçların sağlanması gerektiğini söyledi.



Filistinlilerin yaşadığı "vahim insani durumdan" dolayı duyduğu endişeyi dile getiren Wong, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "yeterli olmadığını" kaydetti.



Wong, konuyla ilgili, "Sürekli olarak insani yardımlara güvenli, engelsiz, sürekli erişim ile siviller için güvenli geçiş çağrısında bulunduk. Son günlerde erişim sağlandı ancak bu yeterli düzeyde değil." ifadesini kullandı.