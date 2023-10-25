ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'ya ulaştı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanına ulaşan F-16 filosunun, Bakanlığın bölgeye daha önce gönderdiği savunma birimleriyle "Bölgedeki ABD güçlerinin kendilerini savunmaları için" çalışacağını bildirdi.
Açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasına işaret edilerek "İran tarafından desteklenen grupların, ABD güçlerine hem Irak hem de Suriye'de saldırdığı" aktarıldı.
Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, "Bu saldırıları düzenleyen grupların Devrim Muhafızları Ordusu ve İran rejimi tarafından desteklendiğini biliyoruz." dedi.
Orta Doğu'da birçok farklı askeri birimin hazır halde bekletildiğini ifade eden Ryder, hiçbirinin henüz aktif halde olmadığını belirtti.
ABD'nin, İsrail-Filistin çatışması başladığından beri amacının bölgesel çatışmanın genişlememesi olduğunu söyleyen Ryder, bu çatışma ortamını kullanarak şiddeti artırmak isteyen ülkelere "bunu denememeleri" uyarısı yaptı.
ABC News'ın haberine göre, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya gönderilecek askeri desteğin "tedbir amaçlı" olduğunu söyledi.
İsrail-Filistin çatışmasıyla bölgede yaşanan "istikrarsız güvenlik durumu" neticesinde Orta Doğu'ya "önemli sayıda" Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) askeri ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait 2 uçak gönderileceğini duyuran Marles, "güvenlik kaygıları" nedeniyle askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermedi.
"İNSANİ ATEŞKES" ÇAĞRISI
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması için "insani ateşkes" çağrısında bulunarak, Filistinli sivillere gıda, su, ilaç ve güvenli geçiş gibi temel ihtiyaçların sağlanması gerektiğini söyledi.
Filistinlilerin yaşadığı "vahim insani durumdan" dolayı duyduğu endişeyi dile getiren Wong, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "yeterli olmadığını" kaydetti.
Wong, konuyla ilgili, "Sürekli olarak insani yardımlara güvenli, engelsiz, sürekli erişim ile siviller için güvenli geçiş çağrısında bulunduk. Son günlerde erişim sağlandı ancak bu yeterli düzeyde değil." ifadesini kullandı.