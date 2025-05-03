ABD'nin F-16 planı: Ukraynalı pilotlar 310 milyon dolara eğitilecek

Ukraynalı yetkililerin F-16 uçaklarının operasyonunu desteklemek için ABD'den ekipman ve hizmet talebinde bulunduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı anlaşmayı onayladı.

310,5 milyon dolarlık sözleşmenin, savaş uçaklarının bakımı için pilot ve teknisyenlerin eğitilmesine yönelik hizmetleri içermesi planlanıyor.

Pentagon Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, “Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında kilit rol oynayan bir ortak olan Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumludur” denildi.

Sözleşmenin diğer hususların yanı sıra yedek parça, ekipman ve yazılım tedarikini de içermesi bekleniyor.

ABD hükümeti ve yükleniciler, Ukrayna'ya mühendislik, teknik ve lojistik hizmetlerin yanı sıra teknik dokümantasyon ve çalışmalar da sağlayacak.