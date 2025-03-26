ABD'nin gizli savaş planlarının tüm detayları yayınlandı

ABD’de Yemen saldırılarına ilişkin gizli planların konuşulduğu Signal grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin dahil edilmesi ve konuşmaların yayılmasının ardından ortaya çıkan skandalın yankıları sürüyor.



ABD’li yetkililerin Senato istihbarat oturumunda, söz konusu Signal konuşma grubunda “gizli bilgilerin yayılmadığı” yönündeki savunmasının ardından, haberin ilk olarak yayınlayan The Atlantic, bu kez gizli konuşmaların tümünü yayınladı.



The Atlantic, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "TAKIM GÜNCELLEMESİ" başlığıyla başladığı mesajda, saldırıların saatlerini ve operasyonla ilgili birçok ayrıntıyı paylaştığını ortaya çıkardı. Hegseth’in yayınladığı mesajlarda, coğrafi bilgiler, militanların konumları, kullanılan silahların açık bir şekilde paylaşıldığı görülüyor.



Pentagon, saldırılarla ilgili herhangi bir bilgi vermezken, operasyona dair herhangi bir detay da sunmadı. Hegseth, bu saldırıların büyük bir başarı olduğunu belirterek, saldırının etkili olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD’de Demokrat senatörler, ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, FBI Direktörü Kash Patel ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in katıldığı Senato oturumunda Trump yönetimindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Yemen’deki Husilere yönelik askeri operasyon planlarını, aralarında The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg’in de yanlışlıkla eklendiği belirtilen bir mesaj grubunda paylaşmasını sert bir şekilde eleştirmişti.



İddiaları “abartılı” olarak nitelendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mesaj grubunda savaş planlarının tartışılmadığını öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise, iddialarla ilgili önce "hiçbir şey bilmediğini" söylemiş, daha sonra yaptığı diğer açıklamalarda ise gizli bilgi paylaşılmadığını iddia edip, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz’a destek vererek, “Michael Waltz bir ders aldı, o iyi bir insan” demişti.

