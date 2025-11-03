ABD’nin gözünü diktiği devasa hazine: Venezuela’nın altındaki servet

ALTIN 250 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İŞ SAĞLADI



Ülkedeki altın yatakları ise genellikle ülkenin güneydoğusunda, Bolivar eyaleti ve çevresinde yoğunlaşıyor.



Venezuela'da 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan altın sektörü, 2008'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez’in kararıyla diğer madencilik faaliyetleriyle birlikte kamulaştırıldı. Bu adımla hükümet, ülkenin yeraltı zenginlikleri üzerindeki tam kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefledi.

HANGİ YERALTI KAYNAKLARINA SAHİPLER?



Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yer altı kaynakları demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak sıralanıyor.



Bu mineraller, Venezuela’nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.



Petrol rezervleriyle dünya birincisi olan ülke, diğer mineraller açısından da bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip.



Bu doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti, ülkenin ekonomik durumu, dış borçları ve siyasi ilişkileri açısından kritik bir rol oynuyor.



Venezuela, yeraltı zenginliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde son derece zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. Bu özelliğiyle dünyada "mega-çeşitli" ülkeler arasında yer alıyor.



ABD NEDEN OPERASYON DÜZENLEDİ?



​​​​​Venezuela basınına göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla eylülden bu yana Karayipler bölgesi ve Pasifik'te düzenlediği operasyonlarda 57 kişi hayatını kaybetti.



ABD'nin operasyonlarına karşılık hem Venezuela hem de Kolombiya'dan gelen açıklamalar, öldürülen bu kişilerin çoğunlukla uyuşturucu kaçakçısı değil, göçmen ya da balıkçılar olduğu iddia ediliyor.