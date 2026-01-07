ABD'nin Grönland ısrarı sürüyor. "Orduyu kullanmak dahil tüm seçenekler değerlendiriyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin Grönland ile ilgili yaklaşımını değerlendirdi.

Leavitt, yanıtında, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Leavitt'in yanıtı, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.

Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

TRUMP GRÖNLAND'I İSTEDİĞİNİ DEFALARCA AÇIKLADI

Trump, başkanlığının ilk döneminde de Grönland’la ilgili sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 2019 yılında, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın ABD tarafından satın alınabileceği yönündeki çıkışı uluslararası tartışma yaratmış, Kopenhag yönetimi bu fikri açıkça reddetmişti.

Trump ise Danimarka’nın tepkisi üzerine, ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal ederek tansiyonu daha da yükseltmişti.

DANİMARKA'DAN UYARI: ABD SALDIRIRSA HER ŞEY DURUR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu belirten Frederiksen, "Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

Frederiksen, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil."