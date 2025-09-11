ABD'nin hayalet uçağına Rusya'nın kapısında yeni görev

ABD Hava Kuvvetleri, Eylül ayının başında Norveç’in kuzeyindeki Andoya Adası açıklarında yeni nesil deniz hedefi imha silahı QUICKSINK’in testini gerçekleştirdi.

Aynı günlerde ABD ve NATO müttefikleri, Rusya’nın Arktik kapısı olarak görülen Barents Denizi’nde ortak bir deniz operasyonu başlattı.

NÜKLEER TESİSE SALDIRIDA KULLANILAN B-2 GÖREVDE

Haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yönelik büyük çaplı hava saldırılarında kullanılan B-2 Spirit bombardıman uçağı, bu kez uzun menzilli bir deniz hedefi senaryosunda görev aldı.

Uçak, QUICKSINK'ler ile donatılmış 500 librelik GBU-38 ve 2 binlibrelik GBU-31 JDAM bombalarını taşıdı.

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, yeni arayıcı başlıklarla donatılan JDAM bombalarının sabit ve hareketli deniz hedeflerine karşı düşük maliyetli ve hassas bir çözüm sunduğunu vurguladı.

NORVEÇ VE ABD'DEN ORTAK KATILIM

Norveç Hava Kuvvetleri de teste dört adet F-35 savaş uçağı ve bir P-8 deniz karakol uçağı ile katıldı.

Norveç ordusunun paylaştığı fotoğraflarda B-2’nin hedef gemiye bomba bıraktığı, hatta bir denizaltı periskopundan çekilen karede isabet anının görüntülendiği aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TEST OLDU

Norveç’teki deneme, QUICKSINK’in B-2 ile yapılan üçüncü testiydi. Daha önce Temmuz 2024’te Hawaii’de düzenlenen bir tatbikatta 2 bin librelik versiyon, Florida’da ise 500 librelik versiyon denenmişti.

B-2'NİN TAŞIMA GÜCÜ NEDİR?

Resmi verilere göre B-2 bombardıman uçağı 40 bin libreye kadar mühimmat taşıyabiliyor. Bu kapasite, aynı anda 80 adet 500 librelik ya da 20 adet 2.000 librelik bomba yüklenmesine imkan tanıyor.

Uçak, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşarak “yoğun korunan” hedefleri vurmak üzere tasarlandı.