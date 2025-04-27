ABD'nin hedef aldığı limanda petrol sızıntısı: Kızıldeniz'de ekolojik felaket riski

Husiler, ABD'nin Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu bildirdi.



Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere BM yetkililerine birer mektup yazdı.



Amir, mektubunda, "ABD, saldırı düzenlediği Ras İsa Limanı'nın sivil altyapısını tamamen yok etti. Daha vahimi, ABD saldırılarının Kızıldeniz ve civarındaki sulara petrol türevlerinin sızmasına yol açması ve böylece bir ekolojik felaket riski doğurmasıdır." ifadesini kullandı.



Amir, bu sızıntının kırılgan deniz ekosistemini tehdit ederek mercan resiflerini ve balık yumurtlama alanlarını yok etme riski taşıdığına dikkati çekti, bölgenin eşsiz biyolojik çeşitliliğini ortadan kaldırabilecek bu durumun kıyı şeritlerini kirletmenin yanı sıra geçimini balıkçılıkla sağlayan binlerce kişinin yaşam kaynağını da tehdit ettiğini belirtti.



Amir, ABD'nin Ras İsa Limanı'na saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendirerek, bunun yıkıcı etkilerinden dolayı uluslararası sorumluluğun Washington'a ait olduğunu ifade etti.



YEMEN'İN HAM PETROL İHRACATI İÇİN İNŞA EDİLEN İLK LİMAN



Yemen'de İran destekli Husi güçlerinin kontrolünde bulunan Hudeyde kıyısındaki liman, 17 Nisan'da ABD'nin şiddetli hava saldırılarının hedefi olmuştu.



Husiler, limanda ağır hasara yol açan saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiğini, 171 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.



Kentin kuzeyinde yer alan liman, ülkenin iç kesimlerindeki Marib bölgesinden uzanan yaklaşık 439 kilometrelik boru hattının bitiş noktasında bulunuyor.



Yemenli Safer Petrol Şirketi tarafından işletilen limanda, 3 milyon varil kapasiteli 34 yakıt tankı yer alıyordu.



Limanın günlük ham petrol sevkiyat kapasitesinin 15-60 bin varil olduğu biliniyor.



Liman, Husiler için önemli bir ekonomik kaynak olmanın ötesinde, bölgesel enerji rotaları açısından da stratejik öneme sahip.



YEMEN'E YÖNELİK HAVA SALDIRILARI



Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.



Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği, 436 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.