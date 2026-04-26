ABD'nin Hürmüz ablukası devam ediyor. 37 geminin rotası değiştirildi

ARAKÇİ BÖLGEDE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Umman basını İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Maskat'ta bir araya geldiğini duyurdu. Arakçi ve Heysem bin Tarık'ın bölgesel durumu ve İran savaşını sona erdirmeyi amaçlayan arabuluculuk çabalarını görüştüğü ifade edildi.

İRAN'DA İDAMLAR DEVAM EDİYOR

Tasnim haber ajansını, İran'ın militan grup Jaish al-Adl üyesi olduğu ifade edilen ve İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekten suçlu bulunan bir kişiyi idam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Amer Ramesh isimli kişinin İran'ın güneydoğusunda terörle mücadele operasyonunda tutuklandığını ve askeri personele yönelik bombalama ve pusu kurma da dahil olmak üzere silahlı isyanla suçlandığını söyledi.