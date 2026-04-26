ABD'nin Hürmüz ablukası devam ediyor. 37 geminin rotası değiştirildi
26.04.2026 11:08
Hürmüz'deki bir gemiye İranlı güçler müdahale ediyor
ABD'nin devam eden Hürmüz ablukasında gemilere müdahale sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi temaslarına Umman'da devam ediyor.
ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, yaptırım uygulanan bir geminin Arap Denizi'nde durdurulduğunu ve Washington'un yaptırımları ve deniz ablukasının uygulanması kapsamında İran'a yönlendirildiğini söyledi.
CENTCOM, sosyal medya platformu X'te ticari gemi M/V Sevan'ın İran enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yakın zamanda yaptırım uygulanan 19 "gölge filo" gemisi arasında yer aldığını duyurdu.
Geminin, "propan ve bütan dahil olmak üzere milyarlarca dolar değerinde İran enerji, petrol ve doğalgaz ürünleri" taşıdığı belirtildi.
CENTCOM'a göre, gemi, güdümlü füze destroyeri USS Pinckney'den kalkan bir ABD Donanma helikopteri tarafından durduruldu.
CENTCOM, ABD güçlerinin İran limanlarına giriş veya çıkış yapan gemilere yönelik yaptırımları uygulamaya ve ablukayı sürdürmeye devam ettiğini de ekledi.
Ablukanın başlangıcından bu yana 37 gemiye müdahale edilerek rotalarının değiştirildiği açıklandı.
Hürmüz'de bekleyen gemiler
ARAKÇİ BÖLGEDE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR
Umman basını İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Maskat'ta bir araya geldiğini duyurdu. Arakçi ve Heysem bin Tarık'ın bölgesel durumu ve İran savaşını sona erdirmeyi amaçlayan arabuluculuk çabalarını görüştüğü ifade edildi.
İRAN'DA İDAMLAR DEVAM EDİYOR
Tasnim haber ajansını, İran'ın militan grup Jaish al-Adl üyesi olduğu ifade edilen ve İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekten suçlu bulunan bir kişiyi idam ettiğini açıkladı.
Yetkililer, Amer Ramesh isimli kişinin İran'ın güneydoğusunda terörle mücadele operasyonunda tutuklandığını ve askeri personele yönelik bombalama ve pusu kurma da dahil olmak üzere silahlı isyanla suçlandığını söyledi.