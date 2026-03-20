ABD'nin Hürmüz planı ve konuşulmayan tehlikeler

İRAN'IN ASİMETRİK SAVAŞ GÜCÜ

Tehdit yalnızca mayınlarla sınırlı değil. İran’ın kıyı şeridinde gizlediği yüzlerce hızlı bot, insansız araçlar ve füze sistemleri, konvoylar için sürekli bir risk oluşturuyor.

Bu unsurların tünellerde, hangarlarda ve kıyı boyunca saklanabilmesi, tamamen etkisiz hale getirilmelerini zorlaştırıyor. Uzmanlara göre bu “görünmeyen tehdit”, operasyonun en kritik zorluklarından biri.

GENİŞ ASKERİ GÜÇ GEREKİYOR

Böylesi bir eskort operasyonu ciddi bir askeri yığınak gerektiriyor. ABD’nin bölgede bulunan destroyerlerinin önemli bir kısmı halihazırda aktif görevlerde kullanılıyor. Bu nedenle yeni bir operasyon için yeterli sayıda geminin ayrılması zor görünüyor.

Operasyonun başlaması için Japonya’dan yola çıkan ve 2 bin 200 deniz piyadesi taşıyan USS Tripoli’nin bölgeye ulaşması bekleniyor.

GEÇMİŞ OPERASYONLAR NE GÖSTERİYOR?

ABD’nin 1987’de başlattığı eskort operasyonu, risklerin somut örneklerini sunuyor. İlk konvoyda yer alan dev tanker Bridgeton bir mayına çarpmasına rağmen yoluna devam etmiş ve fiilen savaş gemilerine kalkan olmuştu.

Ancak bir yıl sonra USS Samuel B. Roberts’ın vurulması, tehdidin sürdüğünü ortaya koymuştu.

ABD YALNIZ KALABİLİR

Avrupalı müttefiklerin olası bir deniz misyonuna ancak çatışma sonrası dönemde katılmayı değerlendirmesi, ABD’nin operasyonu büyük ölçüde tek başına yürütmek zorunda kalabileceğine işaret ediyor. Donanma kapasitesinin sınırlı olması da planın uygulanabilirliğini zorlaştırıyor.

Tüm askeri hazırlıklara rağmen, eskort sağlanmasının denizcilik sektörünü bölgeye geri döndürmeye yetip yetmeyeceği de belirsizliğini koruyor.