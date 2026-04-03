ABD'nin iki savaş uçağı düştü. Trump: Müzakereleri etkilemez

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD Ordusuna ait iki savaş uçağı düştü.



İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan ilk açıklamada, "Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi." denildi.



İran medyasında düşen uçağın enkaz parçalarına ait fotoğraflar yayınlandı.



Amerikalı bir yetkili ise Amerikan savaş uçağının düşürüldüğünü ve uçağın F-15E tipi olduğunu teyit etti. Amerikan medyası uçağın iki pilotundan birinin kurtarıldığını bildirdi.

Uçağın, ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.

ABD BASINI: İKİNCİ BİR ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

New York Times, Basra Körfezi bölgesinde ikinci bir ABD savaş uçağının düştüğünü bildirdi. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan haberlerde tek başına bulunan pilotun kurtarıldığını ifade edildi.

Düşen ikinci uçağın A-10 tipi savaş uçağı olduğu belirtildi.



“ARAMAYA KATILAN İKİ HELİKOPTER DE VURULDU”



ABD merkezli NBC News, İran’da ABD’ye ait 2 UH-60 Black Hawk tipi helikopterin vurulduğunu duyurdu. Adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, helikopterlerin İran semalarında düşürülen ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağındaki pilotların bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmalarında görev aldığı kaydedildi.



Helikopterlerin görev sırasında isabet aldığı ancak araçlardaki askerlerin durumunun iyi olduğu aktarıldı.



Helikopterlerin tam olarak nerede vurulduğu ve araçlarda oluşan hasara ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.



TRUMP: MÜZAKERELERİ ETKİLEMEZ



Trump, NBC televizyonuna telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada, ABD savaş uçaklarının İran tarafından düşürülmesinin ardından mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddetti.

İran'a karşı saldırıları "yoğun ve hassas bir askeri operasyon" olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma biçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek "Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



“KAYIP PİLOTUN ZARAR GÖRMEMESİNİ UMUYORUZ”



ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'nde düşürülen iki ABD uçağının akıbetine ve kayıp pilotun durumuna ilişkin İngiliz The Independent gazetesine açıklama yaptı.

Trump, İran semalarında düşürüldükten sonra paraşütle atlamak zorunda kalan bir F-15 pilotunu arama kurtarma çalışmaları devam ederken, pilotun durumuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı, kayıp olan pilotun İranlılar tarafından yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacağı sorulduğunda, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." yanıtını verdi.

İSRAİL İRAN'A PLANLI SALDIRILARI İPTAL ETTİ



ABD merkezli Axios haber platformunun bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin arama kurtarma çalışmalarını aksatmamak adına söz konusu kararı aldığı ileri sürüldü.

Öte yandan Axios'a konuşan yetkili, İran’da düşürülen ABD savaş uçağının iki mürettebatından birinin ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarıldığını öne sürdü.



GALİBAF, TRUMP'I ALAYA ALDI



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın düşürdüğünü açıkladığı savaş uçağının pilotlarının ABD tarafından aranması çabalarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ı yok ettik" şeklindeki açıklamalarına atıf yaparak alaya aldı.



Galibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ı art arda 37 kez yendikten sonra başlattıkları bu parlak ama stratejisiz savaş, şimdi 'rejim değişikliği'nden 'Hey lütfen pilotlarımızı bulabilir miyiz?' seviyesine indirgendi. Vay canına. Ne inanılmaz bir ilerleme. Bunlar kesinlikle birer dahi."

TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Biraz daha zamanla Hürmüz Boğazı’nı kolayca açabilir, petrolü alabilir ve büyük kazanç elde edebiliriz." dedi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Bu dünya için muazzam bir kazanç kaynağı olurdu.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A ÇAĞRI

Trump, dün İran'a bir kez daha anlaşma çağrısı yaptı.

Truth Social'da yaptığı paylaşımında Trump, “Çok geç olmadan İran'ın anlaşma yapmasının zamanı geldi, aksi halde büyük olma potansiyeline sahip ülkeden geriye hiçbir şey kalmayacak.” dedi.

Trump, mesajında Kereç'teki B1 köprüsünün vurulma görüntüsünü paylaştı. “İran'ın en büyük köprüsünün çöktü ve bir daha asla kullanılamayacak, çok daha fazlası yolda.” dedi.