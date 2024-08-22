ABD'nin ikinci uçak gemisi Ortadoğu'ya ulaştı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastın ardından İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Ortadoğu'da tansiyon yüksek.



ABD yönetiminin İran'a karşı İsrail'in savunmasına destek amacıyla gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Ortadoğu'ya ulaştı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln (CVN 72), ABD Merkez Komutanlığının sorumluluk alanına girdi" ifadeleri kullanıldı.



USS Abraham Lincoln uçak gemisine destroyer güdümlü füzelerin eşlik ettiği belirtildi.

ORTADOĞU'DA ABD SAVAŞ GEMİLERİ



Temmuz ortasında bölgeye gelen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisiyle birlikte ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı uçak gemilerinin sayısı 2'ye yükseldi.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 11 Ağustos'ta İsrail'in savunmasına destek amacıyla Orta Doğu'ya "USS Georgia (SSGN 729)" güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılacağını belirtirken, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün de bölgeye intikalini hızlandırma talimatı vermişti.